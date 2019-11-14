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Стрельба в колледже в Благовещенске

В Благовещенске из-за стрельбы в колледже отменили развлекательные мероприятия

Как сообщил представитель городской администрации, отменяются мероприятия, которые проводятся по инициативе властей города

ТАСС, 14 ноября. Развлекательные мероприятия на три дня отменили в Благовещенске, где в четверг студент открыл стрельбу в колледже. Об этом сообщил ТАСС представитель городской администрации.

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"Развлекательные мероприятия в городе отменены на три дня. Отменены мероприятия, которые проводятся в Благовещенске по инициативе городских властей", - сказал он.

Утром в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников, после чего покончил с собой. Один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"). Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа, назначены необходимые экспертизы.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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