В Благовещенске из-за стрельбы в колледже отменили развлекательные мероприятия

ТАСС, 14 ноября. Развлекательные мероприятия на три дня отменили в Благовещенске, где в четверг студент открыл стрельбу в колледже. Об этом сообщил ТАСС представитель городской администрации.

"Развлекательные мероприятия в городе отменены на три дня. Отменены мероприятия, которые проводятся в Благовещенске по инициативе городских властей", - сказал он.

Утром в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников, после чего покончил с собой. Один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"). Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа, назначены необходимые экспертизы.