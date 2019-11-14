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Новый терминал аэропорта Хабаровск за месяц работы обслужил более 100 тыс. пассажиров

Терминал рассчитан на 3 млн пассажиров в год
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровск (Новый) обслужил за месяц работы нового терминала внутренних авиалиний более 100 тыс. пассажиров, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Новый терминал аэропорта Хабаровск в сентябре во время Восточного экономического форума во Владивостоке дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин. После начались тестовые испытания, 14 октября начался перевод внутренних рейсов из старого в новый терминал, строительство которого велось с весны 2018 года. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей - собственные средства инвесторов. Проект реализовали на территории опережающего развития "Хабаровск".

"За месяц работы нового терминала в нем обслужили на прилет и вылет 1118 рейсов и более 100 тыс. пассажиров" - сказали в пресс-службе.

В аэропорту отметили увеличение пассажиропотока, связанного с общей тенденцией к росту использования воздушных перевозок. Так, в ноябре 2018 год аэропорт обслужил 1 млн 909 тыс. 704 пассажира, в ноябре этого года - 1 млн 938 тыс. 852 пассажира. "Ранее двухмиллионного пассажира мы встречали в декабре, теперь ждем уже на следующей неделе", - отметили в пресс-службе. Ежегодно аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год, новый терминал рассчитан на 3 млн пассажиров в год.

Время, затрачиваемое пассажиром при обслуживании в новом терминале, сократилось примерно на 20 минут за счет современного оборудования. "Ранее время выгрузки багажа с воздушного судна составляло не менее 25 минут, сейчас - около 15 минут. Этому способствовало открытие нового терминала и новые возможности контактной стоянки воздушных судов. Ранее багаж транспортировался с удаленной стоянки, в настоящее время - сразу загружается в контейнер и перевозится в багажное отделение терминала", - сказал представитель пресс-службы. Увеличилась и скорость посадки пассажиров на борт воздушного судна после прохождения контроля. Если раньше пассажиры отправлялись в автобус и только потом поднимались на борт, а это не менее 10 минут, то сейчас они напрямую из терминала выходят через телескопические трапы в самолет, что занимает не более 2-3 минут. В старом терминале телетрапов не было.

Площадь нового терминала - более 27 тыс. кв. м, он почти вдвое больше старого. В нем 24 стойки регистрации, три ленты выдачи багажа, три телетрапа, 12 лифтов различного назначения и семь эскалаторов.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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