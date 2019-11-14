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В столице Индии из-за загрязнения воздуха закрыты все школы

Это уже второй случай в ноябре, когда правительство Дели закрывает школы

ТАСС, 14 ноября. Власти индийской союзной территории Дели закрыли все школы в четверг из-за ухудшения качества воздуха. Об этом сообщает газета The Statesman.

"Школьные учебные заведения не будут работать также и 15 ноября. Решение прервать учебу школьников принято по просьбе Центрального совета по борьбе с загрязнением окружающей среды (CPCB) в связи с тем, что состояние атмосферы приближается к критическим отметкам. Он также рекомендовал жителям избегать пребывания на открытом воздухе и работать из дома", - пишет издание.

Это уже второй случай в этом месяце, когда правительство Дели закрывает школы по приказу данного органа. 1 ноября СРСВ, назначенный Верховным судом Индии, объявил чрезвычайную ситуацию из-за ухудшения качества воздуха, после чего школы были закрыты до 5 ноября.

По данным СРСВ, индекс качества атмосферы в четверг составил 467 единиц по 500-бальной шкале. При этом "хорошим" считается уровень до 50 единиц. Ухудшение экологической ситуации связано с ослаблением силы ветра и понижением температуры в Нью-Дели. Отмечается, что власти Индии подключили к борьбе с загрязнением пожарных, которые начали распылять воду для увлажнения воздуха.

Основная причина ухудшения качества атмосферы в индийской столице заключается в деятельности крестьян в соседних штатах Пенджаб и Харьяна. Они, несмотря на запрет, сжигают стерню и солому на убранных полях, чтобы подготовиться к посевам следующего урожая. В связи с загрязнением воздуха власти Индии также ограничили число автомобилей на улицах города.

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Индия
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