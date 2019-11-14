В пермском заксобрании одобрили инициативу повышения зарплаты пожарным после их жалоб

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Члены рабочей группы по подготовке проекта закона "О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ко второму чтению краевого заксобрания одобрили инициативу депутатов и внесли поправки в бюджет о повышении зарплаты сотрудникам пожарной охраны при региональном министерстве территориальной безопасности на 11%. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба краевого парламента.

В октябре 2019 года сотрудники пожарной охраны министерства территориальной безопасности региона, не входящей в структуру МЧС, написали письмо губернатору Пермского края Максиму Решетникову и председателю краевого Заксобрания Валерию Сухих, где пожаловались на низкие зарплаты, речь шла о суммах от 12 до 15 тыс. рублей, этих денег им не хватает для содержания семьи.

"Члены рабочей группы одобрили инициативу депутатов краевого парламента по увеличению расходов министерства территориальной безопасности на 34,2 млн рублей ежегодно для повышения заработной платы основному персоналу отрядов противопожарной службы на 11%", - уточнили в пресс-службе.

По информации пресс-службы заксобрания, после принятия поправок проект должны будут рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Бюджет Пермского края увеличится за счет дополнительных средств от налоговых поступлений, а также дотаций из федеральной казны. Налог на прибыль организаций ежегодно будет выше на 693,1 млн рублей, из средств РФ край дополнительно получит около 3 млрд рублей в качестве дотации на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

По данным краевого министерства территориальной безопасности, в Пермском крае работают 58 пожарных частей противопожарной службы субъекта. В ведении министерства находятся также такие организации, как "Гражданская защита", Пермская краевая служба спасения, Учебный центр по ГО и ЧС Пермского края, управление государственной противопожарной службы Пермского края. В настоящее время средняя зарплата водителя пожарного автомобиля, работающего в пожарной охране регионального министерства, составляет 15,5 тыс. рублей, пожарный в зависимости от класса получает от 13,5 до 20 тыс., командир отделения - 19 тыс., а начальник караула - 21 тыс.