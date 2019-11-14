Facebook представила доклад об удаленных в соцсетях за шесть месяцев сообщениях

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, удалили с апреля по сентябрь текущего года десятки миллионов сообщений, нарушающих правила, а также несколько миллиардов постов со спамом. Об этом говорится в докладе компании, опубликованном в среду на ее официальном сайте.

Специалисты выявили и удалили свыше 4,1 млрд сообщений с навязчивой рекламой и 54,5 млн постов, касавшихся насилия. Кроме того, удалены были 11,1 млн сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 11,4 млн постов, в которых приводились высказывания, направленные на разжигание, в частности, национальной, этнической и расовой ненависти.

Кроме того, в Facebook за указанные шесть месяцев удалили 7 млн постов, касающихся наркотиков, и 4,8 млн, связанных с огнестрельным оружием. В более 90% случаев специалисты соцсети выявили данные сообщения самостоятельно, без оповещения со стороны пользователей.

В докладе Facebook впервые приведены сведения об информации, заблокированной в принадлежащей ей сети Instagram. В ней с апреля по сентябрь удалили около 240 тыс. сообщений с пропагандой террористических группировок, а также почти 1,7 млн постов, касающихся самоубийств или самоистязания. В Instagram были удалены примерно 3 млн сообщений, касающихся наркотиков или огнестрельного оружия.

Фальшивые учетные записи

Компания также сообщила, что стала активнее удалять фальшивых аккаунты пользователей, нарушающие правила соцсети. "В течение последних двух кварталов мы стали более эффективно препятствовать созданию фальшивых, вводящих в заблуждение аккаунтов, а также выявлять их. По нашим оценкам, каждый день мы, применяя данные системы обнаружения, предотвращаем миллионы попыток создать фальшивые учетные записи", - говорится в докладе.

В период с апреля по июнь текущего года были удалены 1,5 млрд таких аккаунтов, а в период с июля по сентябрь - 1,7 млрд. В компании отмечают, что в прошлом году с апреля по июнь удалили 800 млн фальшивых учетных записей, с июля по сентябрь - 754 млн. Почти во всех случаях специалисты Facebook приняли меры до поступления жалоб со стороны пользователей.

Скандалы вокруг Facebook

Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией, а также примут иные меры.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.