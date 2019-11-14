Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал палате поддержать во втором чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся. Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.

Согласно федеральному закону об МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, президент по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, установленного для замещения должности ректора государственной образовательной организации высшего образования (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок до 5 лет. Поддержанная комитетом поправка снимает это двукратное ограничение на продление полномочий.

Согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета вуза учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ сроком еще на пять лет. Это стало вторым и, согласно действующему сейчас законодательству, последним переназначением Садовничего, которому в апреле исполнилось 80 лет.

Садовничий является ректором МГУ с 1992 года.