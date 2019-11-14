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КС постановил, что владельца земли и дома нельзя штрафовать за проведение богослужений

При этом в КС отметили, что нельзя преобразовывать дом в храм или офис религиозной организации таким образом, что он перестает быть жилым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что собственника земельного участка и дома нельзя штрафовать за предоставление их религиозным организациям и проведение там богослужений, так как это отвечает духовным интересам граждан и имеет особое значение для малочисленных религиозных общин. При этом нельзя преобразовывать дом в храм или офис религиозной организации таким образом, что он перестает быть жилым, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Важно, чтобы жилище не утрачивало своего режима. Если там продолжают жить люди и какая-то часть жилого помещения предоставляется религиозной организации, то это не будет влиять на оценку как неправомерного поведения, а так на привлечение к административной ответственности. <...> Помещение должно предоставляться для проведения конкретного мероприятия, помещение при этом должно оставаться жилым ", - сказала журналистам судья КС РФ Людмила Жаркова.

Согласно оглашенному постановлению, собственник земли вправе предоставлять участок и дом для регистрации религиозной организации. При этом использование частного жилья для культового или административного помещения религиозной организации не допускается, если дом приобретает явные признаки храма и уже не используется как жилое помещение. При этом, как отметила Жаркова, сам факт регистрации религиозной организации по адресу дома еще не говорит о том, что он используется постоянно для проведения богослужений.

Ранее в КС РФ состоялось заседание по заявлению жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая является прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня. В доме, который расположен на принадлежащем ей участке, Гламоздинова разрешила проводить на безвозмездной основе богослужения, за что была оштрафована Росреестром на 10 тыс. рублей за нецелевое использование участка.

Обжаловать штраф в судах общей юрисдикции в Ростовской области ей не удалось, и она обратилась в Конституционный суд. По мнению заявительницы, статьи Земельного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), на основании которых она была оштрафована, не соответствуют Конституции и нарушают ее право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также право на свободу совести и вероисповедания.

КС также указал, что положения Земельного кодекса и КоАП не противоречат Конституции РФ. Кроме того, суд указал, что дело Гламоздиновой в судах общей юрисдикции, где она пыталась оспорить привлечение к административной ответственности, подлежит пересмотру.

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