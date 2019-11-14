Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Защита обжаловала заочный арест журналиста "Росбалта" по делу о вымогательстве и клевете

Адвокат Александра Шварева Игорь Бушманов заявил, что журналист не скрывается от следствия, а находится на лечении в Риге

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Защита журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева обжаловала решение о его заочном аресте по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева $50 тыс. и клевете на предпринимателя Алишера Усманова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

"В жалобе просим отменить постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал адвокат.

По словам Бушманова, суд, вынося решение, не учел статус журналиста, не дал оценку доводам защиты об инициировании незаконного уголовного преследования с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

"Следствием не указано, какими именно материалами подтверждается причастность моего подзащитного к вменяемому преступлению", - добавил Бушманов.

Шварев свою вину отрицает.

Защита отметила, что он не скрывается от следствия, а находится на лечении в Риге.

Обвинения Шварева

Александру Швареву заочно предъявлено обвинение в вымогательстве и клевете, он объявлен в международный розыск.

Шварева обвиняют в вымогательстве $50 тыс. у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. Журналист сообщал ТАСС, что вину не признает, обвинение отвергает, а уголовное преследование связывает со своими материалами об уголовном деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

По статье УК РФ о клевете Шварев обвиняется в связи с публикацией ряда материалов о предпринимателе Алишере Усманове. Содержание этих статей следствие в суде и постановлении о заочном предъявлении обвинений не раскрыло.

Ракишев и Усманов признаны потерпевшими по данному делу.

Главный редактор агентства "Росбалт" Николай Ульянов считает, что уголовное преследование журналиста связано с материалом о перестрелке на Родчельской улице. Как он сообщал ТАСС, Шварев писал о расследовании этого дела, "опираясь на материалы следствия, называл фамилии известных людей, там фигурировавших, по его информации". При этом он напомнил, что в ходе проведенных ранее обысков в агентстве "Росбалт" оперативники "пробивали редакционный компьютер по поисковой программе на слово Шакро".

Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях.

Реклама на ТАСС
Император Японии начал ночную церемонию по случаю восшествия на престол
На проведение церемонии правительство выделило из госбюджета более $22 млн, что вызывает протесты со стороны части общественности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС