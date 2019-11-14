Защита обжаловала заочный арест журналиста "Росбалта" по делу о вымогательстве и клевете

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Защита журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева обжаловала решение о его заочном аресте по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева $50 тыс. и клевете на предпринимателя Алишера Усманова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

"В жалобе просим отменить постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал адвокат.

По словам Бушманова, суд, вынося решение, не учел статус журналиста, не дал оценку доводам защиты об инициировании незаконного уголовного преследования с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

"Следствием не указано, какими именно материалами подтверждается причастность моего подзащитного к вменяемому преступлению", - добавил Бушманов.

Шварев свою вину отрицает.

Защита отметила, что он не скрывается от следствия, а находится на лечении в Риге.

Обвинения Шварева

Александру Швареву заочно предъявлено обвинение в вымогательстве и клевете, он объявлен в международный розыск.

Шварева обвиняют в вымогательстве $50 тыс. у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. Журналист сообщал ТАСС, что вину не признает, обвинение отвергает, а уголовное преследование связывает со своими материалами об уголовном деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

По статье УК РФ о клевете Шварев обвиняется в связи с публикацией ряда материалов о предпринимателе Алишере Усманове. Содержание этих статей следствие в суде и постановлении о заочном предъявлении обвинений не раскрыло.

Ракишев и Усманов признаны потерпевшими по данному делу.

Главный редактор агентства "Росбалт" Николай Ульянов считает, что уголовное преследование журналиста связано с материалом о перестрелке на Родчельской улице. Как он сообщал ТАСС, Шварев писал о расследовании этого дела, "опираясь на материалы следствия, называл фамилии известных людей, там фигурировавших, по его информации". При этом он напомнил, что в ходе проведенных ранее обысков в агентстве "Росбалт" оперативники "пробивали редакционный компьютер по поисковой программе на слово Шакро".

Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях.