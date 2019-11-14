В СФ поддерживают идею о возвращении лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддерживает инициативу первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко вернуть в РФ лечебно-трудовые профилактории для борьбы с алкоголизмом.

Ранее газета "Известия" сообщила, что бывший санитарный врач России Онищенко предложил вернуть существовавшие в СССР лечебно-трудовые профилактории, чтобы более эффективно бороться с алкоголизмом в стране. Депутат в разговоре с изданием подчеркнул, что более 3 млн россиян имеют диагноз "алкоголизм", при этом большое количество людей не встают на учет, но по факту зависимы от спиртного и могут нести опасность для окружающих. Такие граждане, по его словам, требуют принудительного лечения с изоляцией.

"Я бы с удовольствием поддержал такого рода инициативу, ее просто надо хорошо отработать, увязать с нормами Конституции РФ, нормами действующего законодательства, потому что наверняка правовая составляющая этих вопросов будет очень непростая, основанная на том, что каждый гражданин вправе сам выбирать место для труда и вид трудовой деятельности. Это не очень простая материя, но я бы поддержал именно такой способ профилактической борьбы с алкоголизмом, который бы помог большое число людей вывести из зависимости", - сказал Рязанский ТАСС в четверг.

По мнению сенатора, решать вопрос борьбы с алкоголизмом "только жесткими медикаментозными средствами, когда человек уже находится на краю гибели, бывает слишком поздно". Он отметил, что согласен принять участие в разработке соответствующего законопроекта.

Рязанский также является одним из авторов законопроекта, который дает регионам право создавать платные вытрезвители. Госдума 5 ноября приняла документ в первом чтении. Законопроект предусматривает создание таких учреждений в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае появится возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.