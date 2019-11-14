Шойгу призвал воспитывать в детях патриотизм не отдельными акциями, а кропотливой работой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал проводить планомерную патриотическую работу с молодежью, а не ограничиваться отдельными акциями.

На личном приеме граждан в доме правительства к Шойгу обратился помощник военного комиссара Ростовской области Александр Москаленко. Он предложил провести в мае 2020 года в городах воинской славы акцию "Клятва памяти" юнармейцев перед ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Наша задача заключается в том, чтобы память не канула в Лету бесследно, чтобы следующие поколения знали историю, берегли традиции и передавали их", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что будет неправильно приурочить патриотическую акцию к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а затем забыть о ней. "Это работа которую надо делать постоянно и повсеместно", - подчеркнул Шойгу.

Министр напомнил, что сейчас в парке "Патриот" создается межшкольный центр патриотического воспитания Москвы и Московской области.

"Такие центры мы считаем важным и нужным создавать в каждой области", - отметил он. По словам министра обороны, в таких центрах подростки смогут не просто получить начальную военную подготовку, но и изучить историю страны на подвигах отцов и дедов.

Он также высказался за то, чтобы в движении "Юнармия" проводилась плановая патриотическая работа. "Очень важна ежедневная кропотливая работа. Это то, что требует пристального внимания старшего поколения. Поэтому мы, с одной стороны, поддерживаем то, что вы предлагаете. Другое дело, хочу вас предостеречь, чтобы это не стало разовой акцией", - подчеркнул глава военного ведомства.