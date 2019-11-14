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Стрельба в колледже в Благовещенске

Минпросвещения выступило против превращения школ и колледжей в "крепости"

Первый заместитель министра просвещения Павел Зенькович отметил, что в этом вопросе необходимо работать на предупреждение

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения считает неправильным превращать российские учебные заведения в "крепости". Об этом журналистам в четверг заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

"Предварительная информация есть, нам картина в целом понятна, но здесь приоритет у правоохранительных органов. Из результатов расследования будем смотреть, какие меры в дальнейшем принимать. Многие выводы были сделаны в Керчи, но мы уже много раз неоднократно говорили, что для нас важно работать на предупреждение, не превращать учебное заведение в крепость, это невозможно. Что стало поводом этой трагедии - будем разбираться, делать соответствующие выводы", - сообщил Зенькович, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что устроивший стрельбу студент не был замечен в ассоциальном поведении.

Утром в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял их охотничьего оружия своих одногруппников, после чего покончил с собой. Один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается экстренная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "и", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"). Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа, назначены необходимые экспертизы.

Ранее источник ТАСС сообщил, что, по предварительным данным, студента удалили из аудитории за опоздание, после чего тот и открыл огонь по учащимся из пятизарядного ружья. В МВД подтвердили, что причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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