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Император Японии начал ночную церемонию по случаю восшествия на престол

На проведение церемонии правительство выделило из госбюджета более $22 млн, что вызывает протесты со стороны части общественности

ТОКИО, 14 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Новый император Японии Нарухито начал в четверг многочасовую церемонию Великого подношения даров богам, которая станет последней в череде ритуалов, связанных с его восшествием на престол. Как сообщило Управление императорского дворца, церемония завершится ориентировочно в 03:00 в пятницу (21:00 мск в четверг). На нее прибыли около 670 гостей, включая премьер-министра Японии Синдзо Абэ и членов его кабинета, глав обеих палат парламента и Верховного суда.

Все они находятся в отдельном здании и саму церемонию не увидят. Для участия в ней 59-летний император Нарухито явился в белоснежных шелковых одеждах, как в раннем средневековье. В ходе церемонии он будет ступать по специально расстеленному на его пути полотну, что символически призвано уберечь монарха от земной скверны.

Для проведения ритуалов в восточной части комплекса императорского дворца были специально построены примерно 40 зданий разной величины. Все они возведены по древним японским канонам - по возможности, без малейшего влияния с континента. Главные ворота этого городка построены из неотесанных бревен, а в ритуалах используется посуда из грубо обожженной глины, созданная по первобытным образцам.

Главная часть церемонии пройдет в двух павильонах, символизирующих восток и запад Японии. Туда доставлены рис, просо, овощи, фрукты и морепродукты из всех 47 префектур страны. Их Нарухито преподнесет богам национальной религии синто - и, в первую очередь, верховной богине Солнца Аматэрасу, которая считается мифической прародительницей императорской династии. Затем он символически разделит с ней трапезу, что, по старинным канонам, наделит божественной сущностью и самого монарха. Впрочем, такое толкование церемонии было официально отвергнуто после капитуляции Токио во Второй мировой войне. В частности, в 1990 году Управление императорского дворца особо разъяснило, что монарх божественной сущностью не обладает.

Общественность готовит судебные иски

На проведение церемонии правительство выделило из госбюджета более 2,4 млрд иен (свыше $22 млн). Это вызывает протесты со стороны части общественности, которая считает, что такие расходы нарушают конституционный принцип отделения религии от государства. В связи с этим против правительства уже готовятся, по данным СМИ, гражданские судебные иски.

Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года после того, как его 84-летний отец Акихито добровольно ушел на покой по причине преклонного возраста. 22 октября в Токио состоялась церемония представления нового императора стране и миру, на нее были приглашены многочисленные зарубежные гости. Затем 10 ноября император Нарухито и его супруга императрица Митико в открытом лимузине проследовали в специальном кортеже по улицам японской столицы. Их приветствовали более 120 тыс. жителей города и туристов.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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