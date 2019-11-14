Роскосмос к 2022 году планирует начать производство аппарата для лечения онкозаболеваний

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Роскосмос" намерены к 2022 году поставить в клиники аппарат для лечения онкозаболеваний. Инвестиции в проект составят 120 млн рублей, говорится в распространенном в четверг сообщении Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в Роскосмос).

"Высокотехнологичные предприятия Роскосмоса разработают комплексный аппарат локального термического воздействия на злокачественные опухоли. Стоимость будущего отечественного аппарата оценивается в 2 млн рублей, что существенно ниже зарубежных аналогов. Первая партия объемом 20 аппаратов должна поступить в клиники в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОРКК и Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина (также входит в Роскосмос) в партнерстве с компанией "Техносвет" (разработчик аппаратов локальной деструкции) при поддержке Минпромторга РФ создали консорциум для обеспечения независимости российской медицины от иностранной монополии.

За счет собственных инвестиций объемом в 120 млн рублей консорциум планирует вывести на рынок аппарат локальной деструкции, превосходящий по своим характеристикам зарубежные аналоги.

В частности, отечественный аппарат будет строиться по модульному принципу. "Это связано с тем, что свою эффективность доказали различные методы локальной деструкции - радиочастотной, микроволновой абляции и другие. Возможности всех этих методов будут заложены в конструкцию аппарата", - отмечается в сообщении.

Настройка на конкретные способы локальной деструкции будет происходить уже в лечебном учреждении. Также аппарат будет сочетаться с хирургической навигацией и иметь ряд других передовых решений.