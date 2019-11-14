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Стрельба в колледже в Благовещенске

Глава МВД Приамурья заявил, что в системе охраны учебных заведений региона есть изъяны

Николай Аксенов заявил о необходимости усиления пропускного режима в учебных заведениях, установки входных металлодетекторов и изучения морально-психологического климата в коллективах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Безопасность учебных заведений Амурской области имеет изъяны и требует неотложных мер для их исправления. Об этом заявил в четверг на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области начальник УМВД региона Николай Аксенов.

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"Уже сейчас можно говорить об имеющихся проблемах в обеспечении безопасности объектов образования области. В целях предотвращения в дальнейшем подобных чрезвычайных происшествий требуется принятие следующих неотложных мер: усиление пропускного режима в учебных заведениях области, установка во всех учреждениях образования входных металлодетекторов, организация изучения морально-психологического климата в ученических коллективах <…>, организация проведения занятий с учащимися и педагогами всех учебных заведений области по действиям в ситуации, сопряженной с угрозой вооруженного нападения", - сказал Аксенов.

Как он отметил, подобные угрозы сохраняются не только в организациях среднего и высшего образования, но и в дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социальной защиты.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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