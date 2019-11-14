Медведев поручил министру просвещения подготовить отчет о причинах ЧП в Благовещенске

"К сожалению, это не первый раз. И, несмотря на принимаемые меры, такие происшествия происходят. Понятно, что акценты все расставит следствие и определит меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечение безопасности и так далее", - сказал Медведев на заседании правительства. - Но, в любом случае, хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала: что и как организовано в Амурской области, имея ввиду и ранее данные, конечно, поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их неформальное исполнение, то есть исполнение на деле. Ну и естественно ответственность местных руководителей системы образования и просвещения, в частности".

Глава кабмина указал, что необходимо продолжить работу по обеспечению безопасности в учебных заведениях и ранее данные поручения в этой сфере должны быть выполнены.

"Подготовьте мне на эту тему полноценный отчет", - добавил Медведев, обращаясь к Васильевой.