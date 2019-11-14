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Дума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

Соответствующие поправки внесут в Семейный кодекс и закон об образовании

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в детсад или начальную школу, где уже учатся их родные братья или сестры.

"Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры", - говорится в тексте законопроекта. Поправки будут внесены в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

В рамках первого чтения речь шла только о праве на зачисление детей в начальные классы той же школы, где учатся их братья или сестры. Как пояснил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению было решено распространить действие поправок и на детские сады. Спикер отметил, что иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается: в итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам. Володин добавил, что принятие законопроекта сделает положение о праве детей учиться вместе со своими братьями и сестрами общим для всех регионов.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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