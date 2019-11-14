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Медведев назвал недостаточными темпы диспансеризации в нескольких регионах

Премьер-министр отметил, что в этом году диспансеризацию должны пройти более 61 млн человек
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Несколько регионов России, в том числе Крым, Камчатка, Приморье и Еврейская автономная область, отстают по темпам проведения диспансеризации населения. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"За девять месяцев, по данным Минздрава, просмотры и диспансеризацию прошли более 24 млн человек старше 18 лет, а всего, включая детей, более 41 млн человек", - сказал глава правительства. "У нас есть регионы, где ситуация хуже, чем в целом по стране, по разным причинам. Это Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и ряд других", - заметил Медведев.

Всего, как напомнил премьер, в этом году, согласно планам, диспансеризацию в РФ должны пройти более 61 млн человек, а к 2024 году число россиян, проходящих такие осмотры, должно превысить 70%. Медведев подчеркнул, что диспансеризация имеет особое значение для решения важнейшей задачи по снижению смертности от различных болезней и увеличению продолжительности жизни.

Глава кабмина РФ отметил, что в этом году впервые в программе государственных гарантий на оказание бесплатной медицинской помощи установлены нормативы на проведение профессиональных осмотров и диспансеризации. "Изменения в территориальные программы государственных гарантий внесли практически все регионы, нужно, безусловно, доделать это: несколько регионов еще не сделали это - Якутия, Ивановская область и Санкт-Петербург", - сказал Медведев. При этом глава кабмина назвал важным, чтобы диспансеризация была не формальной, а приносила результаты.

Удобное прохождение диспансеризации 

Он добавил, что проведение диспансеризации за первые девять месяцев текущего года позволило выявить более 2 млн заболеваний. "За девять месяцев удалось обнаружить более 2 млн заболеваний. Понятно, что на первом месте стоят, как и всегда, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания", - сказал Медведев.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию. "Это всегда, что называется, дело добровольное, но если это еще и неудобно, то люди, граждане нашей страны просто не придут", - сказал глава кабмина. Он напомнил, что ранее были приняты решения о том, чтобы осмотры проводились в течение одного рабочего дня, вечером или в субботу, "и большинство медицинских организаций изменили режим работы". "В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады. Я знаю, что ряд территорий, ряд больших и удаленных местностей - таких как Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Тыва - планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода. Наверное, можно и таким образом поступить", - подчеркнул глава кабмина.

Медведев отметил также важность наличия современного оборудования и препаратов, подчеркнув, что "у регионов есть возможность все это закупать". "В рамках работы по модернизации первичного звена здравоохранения мы эту деятельность продолжим", - сказал глава правительства.

Главы регионов должны делать все необходимое, чтобы не возникало проблем с прохождением диспансеризации, подчеркнул Медведев. "Прошу Минздрав внимательнее относиться к тем регионам, где есть проблемы с обеспечением кадрами, медицинской техникой. Ну или просто есть большие сложности в, допустим, доставке людей, или большие расстояния между населенным пунктами. Все это надо учитывать", - заключил глава правительства.

В новость в 13:26 мск внесены изменения - добавлены подробности

 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКамчатский крайКрымЕврейская автономная область
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