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Дума ввела запрет на участие в НКО для подозреваемых в финансировании терроризма

Закон составлен в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла закон о запрете на участие в некоммерческих организациях (НКО) для лиц, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к финансированию террористической деятельности.

Документ запрещает выступать учредителем, участником и членом НКО лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества.

Как указывается в пояснительной записке, документ составлен в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Так, рекомендацией номер 8 ("Некоммерческие организации") предусматривается, что страны должны применять к НКО меры в соответствии с риск-ориентированным подходом для защиты таких организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Инициатором принятие закона выступило правительство РФ. По мнению кабмина, принятые меры позволят снизить риск финансирования терроризма через некоммерческий сектор, а также усилить контроль за организациями и физическими лицами, связанными с террористами.

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