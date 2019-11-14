Патриарх Кирилл призвал представителей конфессий вместе отстаивать общие ценности

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Защита традиционных человеческих ценностей должна стать одним из приоритетов для представителей всех мировых традиционных конфессий. Об этом сказал в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

"В этом зале собрались представители разных религиозных традиций. Несмотря на объективные различия в вероучении, мы одинаково смотрим на вопросы общественной морали. Наш общий долг и совместная задача - свидетельствовать о нравственных ориентирах в жизни человека. Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим", - сказал он.

Предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ) призвал обратить внимание на то, что сильные и развитые страны не должны эксплуатировать менее развитые, решая за их счет свои геополитические проблемы. "Пора недвусмысленно заявить о том, что необходимо прекратить решать геополитические задачи за счет более слабых, в том числе за счет слабых государств, пора прекратить безответственный дележ энергетических ресурсов, пора перестать делить страны мира на первые, вторые и третьи. Хотелось бы, чтобы более развитые и богатые государства осознали свою ответственность за судьбы человечества, они должны быт гарантами безопасности и стабильности, а не диктаторами глобального порядка", - сказал патриарх.

Он также напомнил, что доминирование одних государств над другими, в том числе, в сфере добычи полезных ископаемых, не приводило к положительным последствиям. "Как показала практика, навязывание одними государствами другим своих правил, границ и культуры не приводит ни к чему хорошему, самобытность и свобода народов - это залог их безопасного и мирного сосуществования. Очень важно, чтобы прекратилась хроническая добыча природных ресурсов в небогатых странах и загрязнение окружающей среды, мы несем ответственность за Божье творение, созданное на благо людей, наш посыл - обращение к каждому человеку, и мы искренне верим, что он будет услышан", - сказал патриарх Кирилл.

Идеи экстремизма

Патриарх также отметил, что недостаток осведомленности молодежи о религиозных традициях позволяет экстремистам распространять свои идеи в молодежной среде.

"Мы должны признать, что против традиционных религий идет война, она ведется в городах и селах, в информационном пространстве, но что важнее всего - в умах и душах людей. Опаснее всего то, что в этой войне на передовых сражаются представители молодого поколения. Экстремистские идеологические организации используют отсутствие жизненного опыта у молодежи, ее готовность защищать свои взгляды любой ценой. Все это усугубляется очень низким уровнем осведомленности, недостатком базовых знаний не только о других религиях, но даже о своей собственной религиозной традиции", - сказал он.

По мнению патриарха, террористы эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной регулярной парадигмы в условиях кризис традиционных ценностей. "Кризис традиционной ценностной системы оставляет широкое поле для деятельности вербовщиков экстремистов, они легко подменяют своей идеологией секулярную идеологию, их семена падают на подготовленную почву. Поэтому мы как религиозные лидеры должны не только отвергать и осуждать экстремизм, но и воспитывать в обществе незыблемые, основанные на Священном писании ценности семьи, брака, уважения к старшим, уважения к религии и к религиозному выбору человека, поддержки страждущих и обездоленных", - подчеркнул он.

Преследование христиан в Африке

Патриарх Московский и всея Руси призвал мировое сообщество обратить внимание на преследование христиан в Африке.

"Как предстоятель крупнейшей из поместных православных церквей, я должен сказать о дискриминации в ряде стран, в том числе и моих единоверцев, которые нередко подвергаются гонениям. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке, на святой земле для всех авраамических религий. Целый ряд государств Южной Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан, и я призываю всех людей доброй воли, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания", - сказал он.

Религиозная идентичность Европы

Патриарх также затронул вопрос потери религиозной идентичности Европы. Он заявил, что причиной этого является секуляризм.

"Сторонники секулярной идеи считают, что отказ от религии служит общему благу всех людей. Вместе с религиозностью отвергаются и традиционные нравственные ценности, такие как брак как союз мужчины и женщины и неприкосновенность человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Тех же, кто находит в себе силы и мужество публично критиковать противоестественную и моральную вседозволенность, представители секулярной идеи обвиняют в нетерпимости. Мы близко к сердцу принимаем ситуацию в Европе, которая некогда была оплотом христианства, а теперь стремительно теряет свою религиозную идентичность", - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что с кризисом идентичности связана и проблема ближневосточных беженцев. "Ближневосточный кризис стал причиной массовой миграции. К сожалению, далеко не все мигранты оказались готовы взаимодействовать с коренным населением стран, куда они прибыли. Многим не хватало элементарной культуры межрелигиозного и межнационального общения, и поэтому такие инициативы, как сегодняшний саммит, особенно важны", - добавил предстоятель РПЦ.

II саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран. Организаторами выступают Управление мусульман Кавказа и государственные власти Азербайджана.