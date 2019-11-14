Посольство Франции передало в Париж данные о Соколове для отзыва ордена Почетного легиона

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Посольство Франции в РФ передало в МИД республики информацию о деле историка Олега Соколова для рассмотрения вопроса о лишения его ордена Почетного легиона. Об этом ТАСС сообщили в четверг во французском диппредставительстве.

"Согласно кодексу Почетного легиона посольство Франции в России направило в министерство иностранных дел в Париже всю публичную информацию, связанную с делом Олега Соколова, поскольку стоит вопрос о лишении его этого ордена", - указали в посольстве, отметив, что МИД Франции в свою очередь передаст сведения в канцелярию высшего ордена республики.

В диппредставительстве добавили, что не обладают полномочиями, чтобы просить об отзыве ордена.

Ордена Почетного легиона были лишены, в частности, модельер Джон Гальяно, генерал Луи Шарль Каффарель, политик Морис Папон, а также лидер Румынии в коммунистическую эпоху Николае Чаушеску. Сообщалось также об инициировании процедуры лишения ордена в отношении американского продюсера Харви Вайнштейна.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он признался в совершении этого преступления.