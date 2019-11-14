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В Национальном музее Бурятии откроется виртуальный филиал Русского музея

Проект реализуют на средства единой дальневосточной субсидии в 2020 году

УЛАН-УДЭ, 14 ноября. /ТАСС/. Виртуальный филиал Русского музея появится в ближайшее время в Национальном музее Бурятии, соглашение об этом подписали в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщила ТАСС в четверг министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

"На форуме подписано соглашение с Государственным Русским музеем об открытии виртуального представительства в Национальном музее Республики Бурятия. Это большое и значимое событие для нас", - сказала Дагаева.

Переговоры об открытии такого виртуального филиала в Улан-Удэ велись с 2009 года. "Была проведена большая подготовительная работа, в ближайшее время в нашем музее появится виртуальный зал, оснащенный необходимым медиаоборудованием, с помощью которого жители республики смогут знакомиться с коллекцией Русского музея. Экскурсии в виртуальном филиале будет проводить специально обученный сотрудник нашего музея, - рассказала ТАСС директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева. - Это уникальный проект, очень важный для региона, жители которого не всегда имеют возможность поехать так далеко - в Санкт-Петербург, и посетить Русский музей".

На начальном этапе виртуальный зал будет открыт на базе Художественного музея им. Ц.С.Сампилова. "Но у нас запланирован большой проект - на средства единой дальневосточной субсидии с 2020 года в Улан-Удэ начнется строительство нового здания Национального музея Бурятии. Думаю, виртуальный филиал Русского музея украсит его", - добавила Бороноева.

Русский музей и Национальный музей Республики Бурятия уже долгое время сотрудничают, напомнила Дагаева: в 1949 году в рамках формирования культурной преемственности традиций великого русского реалистического искусства Художественный музей Бурятии в числе многих других провинциальных музеев Сибири и Дальнего Востока получил коллекцию произведений русских художников XVIII - начала ХХ веков. "Республику связывают с Русским музеем удивительные работы, которые были написаны русскими мастерами во время их путешествия по Бурятии, - это художники Борис Рыбченков, Михаил Мягков, Андрей Семченко, они в своих работах описывали местный быт, людей, природу. Также в музее в Санкт-Петербурге хранятся работы современных мастеров из Бурятии - Зоригто Доржиева и Даши Намдакова", - добавила министр культуры Бурятии.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

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