На Ставрополье наградят учительницу, спасшую детей от мужчины с ножом

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Учительницу школы №3 Нефтекумска (Ставропольский край) Марию Аксакалову, которая спасла детей на игровой площадке от напавшего с ножом мужчины, наградят в полиции и в школе, сообщила ТАСС в четверг директор школы Ирина Бочкова.

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Ставропольском крае вооруженный ножом мужчина, выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке. Учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы, преградила ему путь и сказала детям бежать. Мужчина, угрожая убийством, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать.

"Поступок она совершила героический, даже не как учительница, а как гражданин. Не знаю, смог бы каждый поступить так, как она в этих экстремальных условиях или нет. Она будет награждена. Сейчас ее приглашают в полицию, и мы в школе тоже ее наградим", - сказала Бочкова.

В отделе МВД России по Нефтекумскому району ТАСС сообщили, что женщине вручат благодарственное письмо. "Сегодня соберется руководство отдела, общественный совет, наградим учительницу благодарственным письмом и ценным подарком", - сказала собеседница агентства.

Директор школы сообщила, что стаж работы Аксакаловой составляет 30 лет, 10 из них - в начальных классах школы №3 Нефтекумска. В связи с происшествием в образовательном учреждении проведут дополнительные беседы о безопасности со школьниками и родителями.

В среду Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Ставропольскому краю по данному факту возбудить уголовное дело и задержать мужчину. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.