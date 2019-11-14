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Кузнецова сообщила, что 32 ребенка в ближайшее время вернутся в Россию из Ирака

Уполномоченный при президенте по правам ребенка отметила, что этот рейс уже согласован с МЧС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специальный борт МЧС в ближайшее время доставит 32 ребенка в Россию из Ирака. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила в четверг журналистам.

"В ближайшее время готовится выезд из Ирака 32 детей, в ближайшее время будет определена дата вылета, практически все готово для их встречи. Этот рейс уже согласован с МЧС", - сказала она.

По ее словам, в этот раз полетит много детей до четырех лет. "Будет тяжелый рейс, это уже сейчас понятно, летит больше докторов, чем в прошлый раз. У каждого доктора на руках будет, наверное, по два ребенка, у сопровождающих, у наших коллег", - сообщила детский омбудсмен.

Она также добавила, что оставшиеся дети будут перевезены гражданскими рейсами. "Мы их ни в коем случае не бросим, по ним также готовятся документы. У 49 детей мы забрали ДНК... в тюрьмах Сирии", - сказала Кузнецова. Она отметила, что уточняется возраст этих детей, также ДНК взяли у их родителей, что является "началом работы по оформлению документов". "Если все эти дети окажутся родственниками граждан РФ, мы оформляем гражданство, результаты ДНК у нас в ближайшее время будут, будет понятно, сколько из них наших. Доступ нам дали только пока к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения. Мы бы сделали и больше анализов", - подчеркнула Кузнецова.

Теги
ИракРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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