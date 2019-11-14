Власти Благовещенска заявили, что все школы города оборудованы системами безопасности

ТАСС, 14 ноября. Системами безопасности, в том числе тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения, оборудованы все школы Благовещенска, сообщила мэрия города в Instagram по итогам проведенной в школах инвентаризации после стрельбы в колледже в Благовещенске в четверг.
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Согласно поручениям, данным мэром города сегодня на внеплановом заседание городской КЧС, проведена инвентаризация в образовательных учреждениях города. ⠀ По итогам проверки подтверждено, что во всех школах Благовещенска имеется видеонаблюдение, «тревожные кнопки», установлены металлодетекторы. ⠀ Все предписания прокуратуры, касающиеся обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, вынесенные ранее, были исполнены в полном объеме, по одному учреждению работы планируются к завершению до 25 декабря.
"Согласно поручениям, данным сегодня, <…> проведена инвентаризация в образовательных учреждениях города. По итогам проверки подтверждено, что во всех школах Благовещенска имеется видеонаблюдение, тревожные кнопки, установлены металлодетекторы," - говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений и по факту халатности должностных лиц.