Власти Благовещенска заявили, что все школы города оборудованы системами безопасности

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Согласно поручениям, данным мэром города сегодня на внеплановом заседание городской КЧС, проведена инвентаризация в образовательных учреждениях города. ⠀ По итогам проверки подтверждено, что во всех школах Благовещенска имеется видеонаблюдение, «тревожные кнопки», установлены металлодетекторы. ⠀ Все предписания прокуратуры, касающиеся обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, вынесенные ранее, были исполнены в полном объеме, по одному учреждению работы планируются к завершению до 25 декабря.