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ЕАО получила более 22 млн рублей на устранение дефицита лекарств для льготников

Необходимые препараты закупят для льготных категорий граждан в ближайшие 10 дней

ТАСС, 14 ноября. Еврейской АО выделили из госбюджета более 22 млн рублей на закупку недостающих лекарств для льготников, сообщило управление по внутренней политике областного правительства в четверг.

В ноябре региональное отделение ОНФ сообщило о поступивших к ним жалобах жителей, которые не смогли получить необходимые им лекарства.

"Лекарства по отложенным рецептам будут закуплены для жителей ЕАО. На эти цели выделено более 22 млн рублей", - говорится в распространенном в четверг релизе правительства ЕАО. Средства на покупку лекарственных препаратов поступили в бюджет региона из федерального центра по согласованию с Министерством финансов РФ. Необходимые лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан закупят в ближайшие 10 дней, уточнили ТАСС в правительстве области. Проблема с обеспечением лекарств в регионе возникла из-за несбалансированности бюджета.

"Выделенных средств будет достаточно, для того чтобы в ближайшее время решить проблему с отложенными рецептами. Все необходимые препараты будут переданы гражданам по мере их поступления в регион", - говорится в сообщении.

На сайте регионального отделения ОНФ сообщается, что активисты после поступления жалоб от жителей обратились к главе области Александру Левинталю с просьбой принять меры. Кроме того, общественники направили обращение прокурору области с просьбой провести проверку и выяснить, соблюдают ли должностные лица органов исполнительной власти ЕАО законодательство в части предоставления мер социальной поддержки.

Сообщается, что в управлении здравоохранения правительства Еврейской АО общественникам разъяснили, что по состоянию на 1 ноября 2019 года на отложенном обслуживании в аптеках региона находится 5841 необеспеченный рецепт на лекарственные препараты. В это число входят и медикаменты, находящиеся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Отмечается, что такое количество рецептов, находящихся на отложенном обслуживании, для области с населением около 160 тыс. человек является значительным.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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