ЕАО получила более 22 млн рублей на устранение дефицита лекарств для льготников

ТАСС, 14 ноября. Еврейской АО выделили из госбюджета более 22 млн рублей на закупку недостающих лекарств для льготников, сообщило управление по внутренней политике областного правительства в четверг.

В ноябре региональное отделение ОНФ сообщило о поступивших к ним жалобах жителей, которые не смогли получить необходимые им лекарства.

"Лекарства по отложенным рецептам будут закуплены для жителей ЕАО. На эти цели выделено более 22 млн рублей", - говорится в распространенном в четверг релизе правительства ЕАО. Средства на покупку лекарственных препаратов поступили в бюджет региона из федерального центра по согласованию с Министерством финансов РФ. Необходимые лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан закупят в ближайшие 10 дней, уточнили ТАСС в правительстве области. Проблема с обеспечением лекарств в регионе возникла из-за несбалансированности бюджета.

"Выделенных средств будет достаточно, для того чтобы в ближайшее время решить проблему с отложенными рецептами. Все необходимые препараты будут переданы гражданам по мере их поступления в регион", - говорится в сообщении.

На сайте регионального отделения ОНФ сообщается, что активисты после поступления жалоб от жителей обратились к главе области Александру Левинталю с просьбой принять меры. Кроме того, общественники направили обращение прокурору области с просьбой провести проверку и выяснить, соблюдают ли должностные лица органов исполнительной власти ЕАО законодательство в части предоставления мер социальной поддержки.

Сообщается, что в управлении здравоохранения правительства Еврейской АО общественникам разъяснили, что по состоянию на 1 ноября 2019 года на отложенном обслуживании в аптеках региона находится 5841 необеспеченный рецепт на лекарственные препараты. В это число входят и медикаменты, находящиеся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Отмечается, что такое количество рецептов, находящихся на отложенном обслуживании, для области с населением около 160 тыс. человек является значительным.