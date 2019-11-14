"Роза Хутор" обвинила курорт "Красная Поляна" в нарушении закона о рекламе

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сочинский горный курорт "Роза хутор" направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой возбудить дело о нарушении закона о рекламе в отношении другого сочинского курорта - "Красной поляны". Об этом сообщила в четверг пресс-служба курорта "Роза хутор".

"Мы готовы подтвердить, что обратились в ФАС с просьбой о возбуждении дела в связи с нарушением НАО "Красная Поляна" законодательства о рекламе. Мы считаем, что массированная рекламная кампания бывшего курорта "Горки город", запущенная в преддверии нового горнолыжного сезона под новым брендом "Красная поляна курорт", вводит в заблуждение гостей всего горного кластера Сочи и носит характер недобросовестной конкуренции", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, рекламная компания соседнего курорта "эксплуатирует географическое название региона" и тем самым вводит туристов в заблуждение. А название поселка Красная Поляна чаще ассоциируется не с определенным горнолыжным курортом, а с местом зимнего отдыха на территории Краснодарского края.

В пресс-службе курорта "Красная поляна" пояснили, что в НАО "Красная поляна" при регистрации товарного знака провели все необходимые государственные экспертизы. "С учетом того, что Красная Поляна является также географическим названием, данные слова являются неохраняемыми и могут быть использованы любым лицом, в том числе остальными курортами. Мы считаем своей миссией усиление и укрепление бренда "Красная поляна" на российской и мировой туристической карте", - отметили в пресс-службе "Красной поляны".

В сентябре генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский сообщал, что всесезонный олимпийский курорт "Горки город" в предстоящем зимнем сезоне будет развиваться под новым брендом "Красная поляна".

Поселок Красная Поляна - это комплекс из современных горнолыжных курортов "Роза хутор", "Газпром" и "Красная поляна", которые сочетают горнолыжные трассы разного уровня сложности, современные подъемники, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.