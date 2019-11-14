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Путин поздравил главу Управления мусульман Кавказа с юбилеем

Президент России отметил значимый вклад главы УМК "в упрочение плодотворного соработничества с центральными мусульманскими организациями России и Русской православной церковью, развитие российско-азербайджанских отношений"

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил многолетнее служение председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде делу укрепления мира в регионе. Об этом говорится в приветственном послании главы российского государства, которое зачитал в четверг на Втором саммите религиозных лидеров мира в Баку заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Саммит приурочен к 70-летию Пашазаде и 40-летию его пребывания на посту главы УМК.

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"Ваше святейшество, примите искренние поздравления по случаю вашего 70-летия. Многолетним подвижническим служением, направленным на укрепление мира и общественного согласия на Кавказе, вы снискали высокий неоспоримый авторитет как в Азербайджане, так и за его пределами", - говорится в послании.

Президент России также отметил значимый вклад главы УМК "в упрочение плодотворного соработничества с центральными мусульманскими организациями России и Русской православной церковью, развитие российско-азербайджанских отношений, опирающихся на давние традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия".

Путин пожелал Пашазаде здоровья и "успехов в важной и востребованной духовно-просветительской, миротворческой миссии, во всех делах и начинаниях".

Кроме того, российский лидер наградил председателя УМК знаком отличия "За благодеяние" "за активную общественную деятельность, направленную на повышение нравственности и толерантности в обществе, установление атмосферы доверия между народами в культурно-религиозной сфере". Награду юбиляру вручил на саммите Умаханов.

Второй саммит религиозных лидеров мира проходит в столице Азербайджана 14-15 ноября. В нем принимают участие религиозные лидеры и влиятельные общественно-политические деятели из 70 стран, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУмаханов, Ильяс Магомед-Саламович
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