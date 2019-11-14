В Словакии объявили государственный траур из-за ДТП с большим числом жертв

ПРАГА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии постановило объявить в республике в пятницу, 15 ноября, государственный траур в связи с большим количеством жертв произошедшего в среду близ города Нитра (запад страны) столкновения автобуса с грузовиком. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

Решение объявить государственный траур было принято на экстренном заседании правительства, которое состоялось в четверг в Братиславе. Национальные флаги на зданиях госорганизаций будут приспущены с 08:00 до 20:00 по среднеевропейскому времени (10:00 - 22:00 мск).

Жертвами автоаварии у города Нитра стали 12 человек, из которых четверо детей и подростков. Травмы получили 20 человек. Трое из них находятся в критическом состоянии.

В автобусе находились школьники, возвращавшиеся домой после занятий. Грузовик, водитель которого рассматривается как виновник ДТП, перевозил камни.

В Словакии, которая стала суверенной страной 1 января 1993 года, государственный траур объявлялся девять раз. Так, 22 февраля 2009 года республика скорбела по 12 жертвам столкновения автобуса с поездом на железнодорожном переезде в районе города Брезно (Центральная Словакия).