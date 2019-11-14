Губернатор отправил в отставку министра спорта Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков уволен с занимаемой должности, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

"Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение об увольнении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, документ вступил в силу со дня подписания. Там не назвали ТАСС причины увольнения.

В октябре замминистра физической культуры и спорта и замминистра сельского хозяйства Ставропольского края были уволены после проверки надзорных органов.

"Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управленческой команды руководители министерств строительства и архитектуры и физической культуры и спорта. И в дальнейшем при наличии у правоохранительных органов обоснованных претензий к чиновнику мы будем немедленно расставаться с таким человеком", - говорил ранее Владимиров.