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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Ректор пекинского вуза: форум в Петербурге показал тесное сотрудничество вузов РФ и Китая

Лю Ли отметил активно участие китайских вузов в проходящем в мероприятии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Активное участие китайских вузов в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме - это отражение дружеских отношений, сложившихся между Китаем и Россией. Об этом заявил в четверг журналистам ректор Пекинского университета языка и культуры Лю Ли на полях форума.

"В этот раз китайские вузы очень активно участвуют в этом мероприятии. Конечно, это отражение тех дружеских отношений между нашими странами. На самом высоком уровне происходят встречи президента [России] Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они в рамках своего политического общения создают ту предпосылку, которая необходима для культурного развития и развития всех отраслей нашего общества", - сказал он.

Ректор напомнил, что в 2013 году под руководством председателя КНР была принята инициатива "Один пояс - один путь". Она, продолжил он, получила очень хороший отклик в том числе и от жителей России.

Лю Ли добавил, что некоторое время назад Си Цзиньпин предложил идею создания Сообщества единства культур, которое является хорошей основой для взаимодействия различных народов. К примеру, указал он, в 2015 году Пекинский университет языков и культуры совместно с российскими университетами создал союз вузов, занимающихся искусством. "Это очень хорошая база, которая помогает нам взаимодействовать", - добавил ректор пекинского вуза.

"Если же говорить о рамках инициативы "Один пояс - один путь", мы считаем, что таким образом это можно развить, как союз вузов "Одного пояса - одного пути", - продолжил он.

Кроме того, Лю Ли сообщил, что в Пекинском университете языка и культуры в настоящий момент среди иностранных учащихся обучаются более двух тысяч русскоговорящих студентов, из которых 100 человек учатся в рамках программы "Одного пояса - одного пути".

Теги
РоссияКитайСанкт-ПетербургVII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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