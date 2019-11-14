Президент Ассамблеи православия назвал терроризмом давление на каноническую УПЦ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Противоправное давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны украинских радикалов является проявлением терроризма. Такое мнение в четверг в ходе заседания международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) высказал ее президент, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Противоправным образом захватываются десятки храмов УПЦ, тысячи наших единоверцев становятся беженцами, а местные радикальные элементы, от действий которых пострадали сотни людей, до сих пор остаются безнаказанными. Нападения продолжаются и сейчас", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

В подтверждение своих слов парламентарий перечислил неоднократные случаи ограбления и осквернения храмов УПЦ. "Радикалы оказывают давление на священников и мирян при попустительстве украинских властей. <…> Это терроризм", - считает он.

По мнению Гаврилова, христианский мир сейчас переживает "сложнейший период своей истории". "Наряду со случаями угнетения, изгнания и даже физического уничтожения христиан во многих странах, прежде всего на Ближнем Востоке, безбожными варварами было поставлено под вопрос само их существование в Сирии и Ираке", - обратил внимание президент МАП. В связи с этим Гаврилов отметил роль России в спасении христиан в регионе. "Сейчас с участием России эта угроза фактически снята. Но стала явной другая серьезная опасность - дальнейшего разделения христианского мира", - сказал он.

"Накапливающиеся и углубляющиеся разногласия между нами способны в будущем привести к глубокому нарушению канонического единства нашего православного мира, - подчеркнул Гаврилов, обращаясь к участникам заседания. - Это может негативно повлиять на отношения между нашими народами, на объем и характер культурных связей, на осуществление общих гуманитарных проектов".

Российский депутат передал международному секретариату материалы, содержащие факты гонения на православную церковь на Украине. "Ситуация с правами верующих на Украине остается тяжелой", - резюмировал он.

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Наряду с этой страной лидирующая роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет делегации из 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам православия в обществе.

14-15 ноября в Афинах проходит заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.