Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Ассамблеи православия назвал терроризмом давление на каноническую УПЦ

Сергей Гаврилов считает, что христианский мир сейчас переживает "сложнейший период своей истории"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Противоправное давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны украинских радикалов является проявлением терроризма. Такое мнение в четверг в ходе заседания международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) высказал ее президент, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Противоправным образом захватываются десятки храмов УПЦ, тысячи наших единоверцев становятся беженцами, а местные радикальные элементы, от действий которых пострадали сотни людей, до сих пор остаются безнаказанными. Нападения продолжаются и сейчас", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

В подтверждение своих слов парламентарий перечислил неоднократные случаи ограбления и осквернения храмов УПЦ. "Радикалы оказывают давление на священников и мирян при попустительстве украинских властей. <…> Это терроризм", - считает он.

По мнению Гаврилова, христианский мир сейчас переживает "сложнейший период своей истории". "Наряду со случаями угнетения, изгнания и даже физического уничтожения христиан во многих странах, прежде всего на Ближнем Востоке, безбожными варварами было поставлено под вопрос само их существование в Сирии и Ираке", - обратил внимание президент МАП. В связи с этим Гаврилов отметил роль России в спасении христиан в регионе. "Сейчас с участием России эта угроза фактически снята. Но стала явной другая серьезная опасность - дальнейшего разделения христианского мира", - сказал он.

"Накапливающиеся и углубляющиеся разногласия между нами способны в будущем привести к глубокому нарушению канонического единства нашего православного мира, - подчеркнул Гаврилов, обращаясь к участникам заседания. - Это может негативно повлиять на отношения между нашими народами, на объем и характер культурных связей, на осуществление общих гуманитарных проектов".

Российский депутат передал международному секретариату материалы, содержащие факты гонения на православную церковь на Украине. "Ситуация с правами верующих на Украине остается тяжелой", - резюмировал он.

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Наряду с этой страной лидирующая роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет делегации из 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам православия в обществе.

14-15 ноября в Афинах проходит заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

Теги
УкраинаГаврилов, Сергей Анатольевич
Реклама на ТАСС
Глава Минобрнауки РФ поднял в ЮНЕСКО тему дискриминации в сфере образования на Украине
Украина и Латвия планомерно "зачищают" свое образовательное пространство от русского языка, заявил Михаил Котюков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС