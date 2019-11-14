Москалькова попросила Силуанова помочь с выплатами пострадавшим от паводка в Якутии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение в правительство РФ с просьбой оказать содействие в получении выплат пострадавшими от паводка в Республике Саха (Якутия) в мае 2018 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте омбудсмена.

"Татьяна Москалькова направила обращение первому заместителю председателя правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову в защиту прав людей, пострадавших от паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия) в мае 2018 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что с просьбой оказать содействие в получении выплат к уполномоченному обратились жители региона.

"Граждане на основании судебного решения были включены в список претендующих на выплату единовременного пособия за счет средств федерального бюджета в связи с утратой имущества первой необходимости, но до настоящего времени денежные средства заявители не получили. О причинах, в связи с которыми единовременная выплата до сих пор не предоставлена, они уведомлены не были", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимые документы правительство Якутии представило в государственные органы исполнительной власти РФ. "В свою очередь МЧС России подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Республики Саха (Якутия) бюджетных ассигнований для оказания пострадавшим гражданам финансовой помощи", - говорится в сообщении. В настоящее время документ, который проходит процедуру согласования и необходим для получения компенсационных выплат, ждут более 600 жителей Амгинского района.

Отмечается, что ситуация взята Москальковой под личный контроль.