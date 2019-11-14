Колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Автомобильная колонна МЧС РФ, которая доставляла в Донбасс гуманитарную помощь, вернулась на территорию России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"91-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Автомобили колонны вернулись на территорию РФ", - сказали в ведомстве.

Колонна выехала в Донбасс ранним утром в четверг. В состав ее 600-тонного груза вошли детские продуктовые наборы с молочными смесями и детскими консервами. "Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути", - добавили в МЧС.