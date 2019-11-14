СПбГУ создал центр изучения домашнего насилия после убийства доцентом Соколовым выпускницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) создал в вузе центр по изучению домашнего насилия после того, как историк Олег Соколов убил выпускницу Анастасию Ещенко, сообщила пресс-служба вуза.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Новая структура станет междисциплинарной площадкой, на которой специалисты различных профилей от психологов и юристов до журналистов и социологов будут исследовать одну из самых острых общественных проблем современности. Инициатором создания центра выступил профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков. Он же возглавил новую структуру", - говорится в сообщении вуза.

По мнению Щепелькова, ситуация вокруг убийства осложняется тем, что "некоторые спикеры и пользователи социальных сетей" негативно высказываются в адрес убитой. "Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия", - привели в пресс-службе слова главы центра.

Щепельков также отметил, что проблема домашнего насилия требует разностороннего изучения.