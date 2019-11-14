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Глава Минобрнауки призвал активизировать работу по восстановлению памятников Сирии

Перед лицом этого вызова необходимо проявить упомянутую "интеллектуальную и нравственную солидарность", отметил Михаил Котюков

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков считает необходимым активизировать работу по восстановлению памятников Сирии. Об этом он сообщил в четверг в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

"Хотел бы в очередной раз с этой трибуны призвать к активизации усилий по восстановлению памятников Сирии, пострадавших от действий террористов. <...> Именно перед лицом этого вызова мы должны проявить упомянутую "интеллектуальную и нравственную солидарность", основанную на идеалах и принципах ЮНЕСКО", - сказал глава Минобрнауки РФ, возглавляющий российскую делегацию на Генконференции.

Отдельно в своем выступлении Котюков остановился на теме развития новых технологий, которое влечет за собой "кардинальные изменения в структуре общества, что повышает востребованность социальных наук". "Убеждены, что программа "Управление социальными преобразованиями" должна фокусироваться на глобальных междисциплинарных проблемах, обеспечивая лидирующую роль ЮНЕСКО в качестве лаборатории идей", - добавил он.

Министр выразил надежду, что "Генконференция даст зеленый свет разработке рекомендаций по этике искусственного интеллекта". "Готовы поделиться потенциалом в этой сфере, наработанным в ходе подготовки в России Национальной стратегии развития искусственного интеллекта", - сказал Котюков. Особое внимание, по его словам, ЮНЕСКО следует уделять "этике информационного общества, ответственному поведению участников медийного поля, безопасности цифровой инфраструктур, повышению качестве журналистского образования и профстандартов".

Глава Минобрнауки РФ также отметил, что "всемерной поддержки требует Международная программа по фундаментальным наукам, являющаяся базовым инструментом достижения ряда целей устойчивого развития". "Предлагаем проработать вопрос повышения ее статуса до межправительственной", - добавил он.

По словам Котюкова, "крайне важная широкая популяризация научной деятельности, в том числе среди молодых ученых и женщин-ученых". "Этой задаче призвана отвечать новая международная премия ЮНЕСКО-России имени Дмитрия Менделеева, которая станет достойным итогом текущего Международного года Периодической таблицы химических элементов", - отметил он. Котюков поблагодарил гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле за поддержку идеи об учреждении этой премии.

Теги
СирияРоссияКотюков, Михаил Михайлович
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