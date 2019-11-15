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Public Talks с героями медиакультуры на ПМКФ. Видеотрансляция

В мероприятии принимает участие Дмитрий Пучков (Гоблин)

Петербургский международный культурный форум/ТАСС

На полях VIII Санкт-Петербургского культурного форума проходит Public Talk с писателем и переводчиком Дмитрием Пучковым (Гоблином).

Его блог "Тупичок Гоблина" посещают около 100 000 уникальных пользователей ежедневно. В блоге представлены разные проекты: кинообзоры, обзоры компьютерных игр, литературные чтения, исторические лекции. Гоблин - обладатель серебряной (2015) и золотой (2018) кнопок YouTube.

Модератором встречи выступает специалист "ТАСС Северо-Запад" Ксения Сковородина. 

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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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