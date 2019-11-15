Public Talks с героями медиакультуры на ПМКФ. Видеотрансляция

Bloomberg: Netflix изменит сериал о надзирателе концлагеря после жалобы премьера Польши

Матеуша Моравецкого возмутила демонстрация в сериале карты современной Польши, на которой без какого-либо комментария были обозначены существовавшие на ее территории концлагеря, в том числе Освенцим, Собибор и Треблинка

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