Public Talks с героями медиакультуры на ПМКФ. Видеотрансляция

Петербургский международный культурный форум/ТАСС
На полях VIII Санкт-Петербургского культурного форума проходит Public Talk с писателем и переводчиком Дмитрием Пучковым (Гоблином).
Его блог "Тупичок Гоблина" посещают около 100 000 уникальных пользователей ежедневно. В блоге представлены разные проекты: кинообзоры, обзоры компьютерных игр, литературные чтения, исторические лекции. Гоблин - обладатель серебряной (2015) и золотой (2018) кнопок YouTube.
Модератором встречи выступает специалист "ТАСС Северо-Запад" Ксения Сковородина.