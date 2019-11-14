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Дело историка Олега Соколова

Мединский считает, что СМИ "хайпуют" при освещении дела историка Соколова

Министр культуры также сравнил историка с главным героем фильма "Джокер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский упрекнул средства массовой информации в "хайпе" при освещении истории с убийством, совершенным историком Олегом Соколовым.

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Об этом он сказал на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Мне искренне жаль, что такое замечательное мероприятие, где поднимаются серьезные вопросы, отдельные СМИ хайпят на человеческой трагедии", - сказал он, призвав прессу прекратить это делать.

Во время своей лекции в рамках форума он также сравнил Соколова с главным героем фильма "Джокер". "Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь все спрашивают про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?"

Мнение Мединского о "Джокере"

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вышел в российский прокат 3 октября. Мединский ранее говорил, что картина вызвала у него "бурю негативных эмоций". Лента рассказывает историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на "Оскар".

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияДело историка Олега Соколова
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