Защита историка Соколова подала жалобу на его арест

"Защита подала на арест жалобу", - сказал адвокат Александр Почуев.

Утром 9 ноября Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов писал совместные научные работы и состоял в личных отношениях. Девушка приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад, после чего поступила в аспирантуру. Как сообщал ТАСС источник в следственных органах, Соколов застрелил Ещенко из обреза еще 7 ноября. Сам Соколов признался, что четыре раза выстрелил в девушку из обреза мелкокалиберной винтовки.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.