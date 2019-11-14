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Два псковских издания оплатили штрафы за публикацию текста, оправдывающего терроризм

Общая сумма штрафов составила 350 тыс. рублей

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. ООО "Гражданская пресса" (учредитель "Псковской ленты новостей") и ООО Рекламное агентство "Бумеранг" (является вещателем "Эхо Москвы в Пскове" и транслирует передачи радиостанции) оплатили штрафы на сумму в 350 тыс. рублей за публикацию материала журналиста Светланы Прокопьевой, в котором, по мнению суда, усматривается оправдание терроризма. Об этом в четверг сообщила ТАСС адвокат, представляющая интересы двух редакций в суде.

Ранее Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой. Еще на 200 тыс. рублей оштрафовано интернет-издание "Псковская лента новостей", опубликовавшее текстовую версию радиопрограммы.

"[Редакции] обжаловали постановление мирового суда, нам городской суд отказал в апелляционной жалобе на постановление мирового суда, мы оплатили [оба штрафа] на этой неделе", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что Прокопьева подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".

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РоссияПсковская область
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