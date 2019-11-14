Митрополит Тихон: кафедральный собор в Псковском кремле близок к аварийному состоянию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Свято-Троицкий кафедральный собор в Псковском кремле находится в предаварийном состоянии. Об этом заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) в четверг председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"[Псковские] памятники в сложном состоянии, некоторые - просто в аварийном. <…> Мы сейчас принимаемся за реставрацию этих памятников. Псковский кремль, центральный храм (Троицкий собор - прим. ТАСС), находится, скорее всего, если правильно сказать, в предаварийном состоянии", - сказал он.

Свято-Троицкий кафедральный собор располагается в центре Псковского кремля. Сегодняшнее, четвертое по счету здание собора, было построено в конце XVII века на месте, где стояли предыдущие три. Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Этот храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, после чего был уничтожен пожаром.

ПМКФ проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.