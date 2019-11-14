Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Митрополит Тихон: кафедральный собор в Псковском кремле близок к аварийному состоянию

Свято-Троицкий кафедральный собор располагается в центре Псковского кремля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Свято-Троицкий кафедральный собор в Псковском кремле находится в предаварийном состоянии. Об этом заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) в четверг председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"[Псковские] памятники в сложном состоянии, некоторые - просто в аварийном. <…> Мы сейчас принимаемся за реставрацию этих памятников. Псковский кремль, центральный храм (Троицкий собор - прим. ТАСС), находится, скорее всего, если правильно сказать, в предаварийном состоянии", - сказал он.

Свято-Троицкий кафедральный собор располагается в центре Псковского кремля. Сегодняшнее, четвертое по счету здание собора, было построено в конце XVII века на месте, где стояли предыдущие три. Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Этот храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, после чего был уничтожен пожаром.

ПМКФ проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Захарова: РФ по линии посольства в Кувейте оказывает помощь россиянке Лазаревой
Кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к 15 годам заключения по делу о присвоении государственных средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС