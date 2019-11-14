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На компанию Alibaba совершено 2,2 млрд кибератак во время Всемирного дня шопинга

По словам главного директора по управлению рисками Джесси Чжэна, более 3 тыс. специалистов компании работали в день глобальной распродажи для предотвращения вредоносной деятельности хакеров

ТАСС, 14 ноября. Отдел безопасности китайской компании Alibaba ("Алибаба") предотвратил 2,2 млрд кибератак в течение 24 часов во время Всемирного дня шопинга, проходившего 11 ноября. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

"Компания приложила усилия для нейтрализации различных рисков: помимо выявления контрафактной продукции и реагирования на жалобы о действиях злоумышленников мы также занимались выявлением подозрительных транзакций", - приводит агентство слова главного директора по управлению рисками Джесси Чжэн.

По ее словам, более 3 тыс. специалистов компании работали в день глобальной распродажи для предотвращения вредоносной деятельности хакеров. Службы интернет-безопасности Alibaba использовали 1258 отслеживающих алгоритмов, которые зафиксировали атаки на сетевой трафик, попытки взлома системы, а также спекулятивную практику.

В этом году глобальная распродажа, организованная Alibaba, установила новый рекорд: общий объем выручки компаний-участников составил 268,3 млрд юаней (около $38,4 млрд), что на 26% больше прошлогоднего.

День тотальной распродажи, называемый в Китае "Днем холостяка" (также Всемирным днем шопинга), с 2009 года проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов цены на всех торговых онлайн-площадках компании существенно снижены.

Теги
Китай
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