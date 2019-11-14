СПЧ планирует обсудить с президентом вопросы судебной реформы, амнистии и массовых акций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен обсудить на запланированной в декабре встрече с президентом РФ тему судебной реформы, амнистии по случаю 75-летия Победы, а также вопросы, связанные с массовыми акциями.

"В частности, в повестку включены вопросы, связанные с оптимизацией работы судебной системы. Речь идет о расширении суда присяжных заседателей, вынесены вопросы амнистии к 75-летию великой Победы, темы, связанные с массовыми публичными акциями не только в Москве, но и в других городах", - сказал в четверг ТАСС член СПЧ Игорь Борисов.

Эти вопросы были озвучены на заседании президиума Совета в четверг. Борисов отметил, что была предложена та проблематика, которая "волнует правозащитников, обсуждалась в Совете и требует внимания президента".

Кроме того, в ходе встречи планируется затронуть тему развития неправительственных организаций и проблемы, связанные с окружающей средой. "Также есть вопросы по незначительной оплате деятельности медсестер, когда в результате серых схем идет отчетность по росту зарплат медицинских работников, а по факту они получают достаточно мизерные зарплаты", - отметил Борисов.

Как сообщается на сайте СПЧ, на заседании президиума Совета также было принято решение объявить выборы внутри трех постоянных комиссий в связи с изменениями в составе Совета. В комиссиях по избирательным правам и по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию будут избраны новые председатели в связи с выходом из Совета Ильи Шаблинского и Евгения Боброва, в комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами будет переизбран представитель в президиум Совета.