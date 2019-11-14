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Роскомнадзор требует от "ОТП банка" объяснить рассылку карт по почте

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что клиенты банка жалуются, что без их согласия банк направляет им по почте именные кредитные карты

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от "ОТП банка" объяснить рассылку банковских карт по почте, в которых могут содержаться персональные данные россиян. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что клиенты "ОТП банка" массово жалуются, что без их желания и согласия банк выпускает им именные кредитные карты и направляет им по почте.

"Роскомнадзор направил в адрес "ОТП банка" письмо с требованием предоставить сведения о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения конфиденциальности персональных данных субъектов, а также направленных на минимизацию рисков доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц", - отметили в пресс-службе.

Письмо направлено, отметили в пресс-службе, в связи с публикациями СМИ о рассылке банком по почте кредитных карт и договоров, в которых содержатся персональные данные граждан. В письме отмечается, что подобная практика "формирует условия, способствующие возникновению рисков широкомасштабного нарушения прав граждан как субъектов персональных данных".

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