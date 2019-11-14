Роскомнадзор требует от "ОТП банка" объяснить рассылку карт по почте

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от "ОТП банка" объяснить рассылку банковских карт по почте, в которых могут содержаться персональные данные россиян. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что клиенты "ОТП банка" массово жалуются, что без их желания и согласия банк выпускает им именные кредитные карты и направляет им по почте.

"Роскомнадзор направил в адрес "ОТП банка" письмо с требованием предоставить сведения о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения конфиденциальности персональных данных субъектов, а также направленных на минимизацию рисков доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц", - отметили в пресс-службе.

Письмо направлено, отметили в пресс-службе, в связи с публикациями СМИ о рассылке банком по почте кредитных карт и договоров, в которых содержатся персональные данные граждан. В письме отмечается, что подобная практика "формирует условия, способствующие возникновению рисков широкомасштабного нарушения прав граждан как субъектов персональных данных".