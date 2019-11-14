Российских школьников научат бороться с компьютерными вирусами

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российских школьников на уроках информатики будут учить бороться с компьютерными вирусами, а также защищать персональные данные от взлома. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минпросвещения, комментируя доработанные проекты федеральных государственных образовательных стандартов.

В пресс-службе отметили, что доработанные проекты ФГОС основного и среднего общего образования размещены для экспертного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

"В рамках предмета "Информатика" школьники получат знания информационной этики, прав при работе с приложениями. Учащихся научат использовать средства защиты от вредоносного программного обеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов интернета, общении в социальных сетях, защищать личную информацию от несанкционированного доступа, использовать интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в стандартах в разделе по литературе теперь существенная роль отводится умению вести дискуссии по прочитанному, аргументации, умению работать с источниками информации. Предмет "Технология" дополнен отдельным учебным модулем, посвященным робототехнике.

Также ФГОС нацелены на экологическое воспитание школьников, на "применение знаний из социальных и естественных наук эдля решения задач в области окружающей среды, планированию поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, повышению уровня экологической культуры".

"В проектах сформулированы реалистичные требования к результатам изучения второго иностранного языка", - заключили в пресс-службе.

Школьные стандарты

С конца марта и до середины мая текущего года на сайте www.preobra.ru для общественного и профессионального обсуждения были опубликованы проекты обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования. Участие в их разработке приняли крупнейшие педагогические вузы.

Комитет гражданских инициатив и эксперты в области образования в середине сентября опубликовали заявление, в котором предложили наложить мораторий на внедрение новых ФГОС. Как сообщил ТАСС академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, подписавшийся под документом, изложенные в новых стандартах предложения носят, в частности, имитационный характер, снижают конкурентоспособность учебных материалов. Подписавшиеся также указывают на архаичный характер ФГОС.

В Минпросвещения в свою очередь заявили ТАСС, что обновленные ФГОС, принятие которых ожидается до конца текущего года, позволят улучшить позиции России в мировом рейтинге. Их конкретизация сделает работу школьных педагогов более понятной с точки зрения достижения предметных результатов, а родители смогут понять, чему их ребенка учат в том или ином классе.