Курорт "Эльбрус" 30 ноября откроет юбилейный сезон карнавальным заездом в ретро-стиле

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Зимний сезон 2019/2020 на горнолыжном курорте "Эльбрус" при благоприятных погодных условиях планируют открыть 30 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании "Курорт Эльбрус".

"Официальное открытие 50-го горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" состоится 30 ноября 2019 года при благоприятных погодных условиях. Однако в случае сохранения аномально теплой погоды возможен перенос даты", - говорится в сообщении.

Зимний сезон 2019/2020 - юбилейный для склонов Эльбруса. "Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад, 12 января 1970 года. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха", - отмечается в сообщении.

Развлекательная программа начнется в 11 часов, завершится праздник традиционным фейерверком на поляне Азау. В день открытия сезона гондольная канатная дорога будет бесплатно работать с 11:00 до 17:00.

"При благоприятных снежных условиях будет подготовлено максимальное количество трасс. В программе праздника открытые любительские соревнования по спуску на горных лыжах и сноубордах с призами от курорта и партнеров, а также массовый карнавальный заезд. 50-летний юбилей канатных дорог Эльбруса горнолыжникам предлагается открыть в ретро-стиле, одевшись в лыжные костюмы прошлого и взяв на гору снаряжение времен СССР. Приз за лучший ретро-костюм - именной ски-пасс для катания на курорте", - добавили организаторы.

Подъемники на Эльбрусе расположены на уровне от 2350 м до 3847 м над уровнем моря (это самая высокогорная канатная дорога в Европе). Перед новым сезоном на всех гондольных канатных дорогах Эльбруса провели регламентные работы, на курорте 12,2 км подготовленных трасс, работает система искусственного оснежения. Обычно здесь катаются с ноября по май, а условия для горнолыжных тренировок сохраняются в ледниковой зоне и в течение июня.