Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курорт "Эльбрус" 30 ноября откроет юбилейный сезон карнавальным заездом в ретро-стиле

Развлекательная программа начнется в 11 часов, завершится праздник традиционным фейерверком на поляне Азау

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Зимний сезон 2019/2020 на горнолыжном курорте "Эльбрус" при благоприятных погодных условиях планируют открыть 30 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании "Курорт Эльбрус".

"Официальное открытие 50-го горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" состоится 30 ноября 2019 года при благоприятных погодных условиях. Однако в случае сохранения аномально теплой погоды возможен перенос даты", - говорится в сообщении.

Зимний сезон 2019/2020 - юбилейный для склонов Эльбруса. "Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад, 12 января 1970 года. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха", - отмечается в сообщении.

Развлекательная программа начнется в 11 часов, завершится праздник традиционным фейерверком на поляне Азау. В день открытия сезона гондольная канатная дорога будет бесплатно работать с 11:00 до 17:00.

"При благоприятных снежных условиях будет подготовлено максимальное количество трасс. В программе праздника открытые любительские соревнования по спуску на горных лыжах и сноубордах с призами от курорта и партнеров, а также массовый карнавальный заезд. 50-летний юбилей канатных дорог Эльбруса горнолыжникам предлагается открыть в ретро-стиле, одевшись в лыжные костюмы прошлого и взяв на гору снаряжение времен СССР. Приз за лучший ретро-костюм - именной ски-пасс для катания на курорте", - добавили организаторы.

Подъемники на Эльбрусе расположены на уровне от 2350 м до 3847 м над уровнем моря (это самая высокогорная канатная дорога в Европе). Перед новым сезоном на всех гондольных канатных дорогах Эльбруса провели регламентные работы, на курорте 12,2 км подготовленных трасс, работает система искусственного оснежения. Обычно здесь катаются с ноября по май, а условия для горнолыжных тренировок сохраняются в ледниковой зоне и в течение июня.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Масляева ушла из театра "У Никитских ворот"
Как отметил Марк Розовский, к него "не было и нет" доверия к Нине Масляевой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС