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Патриарх Кирилл освятил собор святых Жен-Мироносиц в Баку

Патриарх Московский и всея Руси поблагодарил клириков и прихожан за труды по укреплению православной веры в стране

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил чин малого освящения кафедрального собора святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана.

"С особым чувством зашел я в этот обновленный храм, который посещал, но который по внешнему виду очень отличался от того, что можно видеть сегодня. Когда мы обновляем храмы, мы не просто покрываем стены краской, восстанавливаем иконы, в каком-то смысле это свидетельствует и об обновлении нашей веры", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что восстановление храмов - это жертва, которую приносит Богу своим трудом каждый человек. "Когда строятся храмы, когда они реставрируются, мы вкладываем в этот труд свои материальные средства и свои силы, и это все есть жертва Господу. И даже иногда бывает совсем непросто вести церковное служение, но, тем не менее, чем сложнее обстоятельства и чем больше сил мы тратим, тем жертва сия более благоугодна Господу", - сказал патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что в Азербайджане развивается церковная жизнь и выразил благодарность клирикам и прихожанам за труды по укреплению православной веры в стране.

Ранее он посетил место, где находилась часовня святого апостола Варфоломея, и ознакомился с ходом восстановительных работ собора Рождества Пресвятой Богородицы.

О храме Жен-Мироносиц

Здание храма было построено в 1909 году, однако в 1920 году он был закрыт. В здании был устроен клуб, затем располагалось хранилище топографических карт, а позже - спортзал. В 1991 году здание церкви было передано Русской православной церкви. Со времени учреждения в Баку архиерейской кафедры в 1999 году начались ремонтно-восстановительные работы. Великое освящение храма было совершено в 2001 году патриархом Алексием II и митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Храму был присвоен статус кафедрального собора Бакинской епархии. После завершения работ в 2003 году храм посетили президент Азербайджана Гейдар Алиев и председатель управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде.

Теги
АзербайджанРоссияКирилл (патриарх)
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