Медведев поддержал инициативу "Молодой гвардии Единой России" о развитии сельского туризма

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу активистов "Молодой гвардии Единой России" направлять в села проектные группы для развития деревенского туризма, отметив, что готов организовать ведомственную поддержку предложениям МГЕР.

Во время встречи с активистами "Молодой гвардии Единой России", которые в четверг собрались в центральном штабе МГЕР на слет к 14-летию организации, Медведеву рассказали, что активисты организации готовы создать проектные группы, которые будут выезжать в села для развития инфраструктуры и сельского туризма. "Но необходима поддержка Ростуризма", - сказал один из активистов.

"Могу коротко сказать, что поддержу", - ответил Медведев.

Он добавил, что побывал в каждом регионе России, и везде есть запрос на "региональный патриотизм". Премьер рассказал, что люди всегда готовы провести гостя по своему населенному пункту и рассказать о его истории и происходивших здесь событиях.

"Желание помнить историю, учить детей этому, есть везде. Поэтому, очевидно, что туризм может быть актуален не только для мировых туристических центров типа Петербурга, Москвы, Сочи, но и практически в любом населенном пункте. А деревенский туризм может быть очень интересен", - сказал Медведев.

Он отметил, что считает идею развития деревенского туризма очень продуктивной. "Вы подготовьте записку, что, на ваш взгляд, должно быть, чтобы развивать это направление внутреннего туризма. Вы это сформулируйте, а я дам поручение Ростуризму и министерству экономического развития", - заключил Медведев.