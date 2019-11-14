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Медведев уверен, что в перспективе Россия сможет отказаться от пластиковой тары

Премьер-министр считает, что нужно менять систему упаковки продукции
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду, что в перспективе РФ сможет отказаться от пластиковой тары, и правительство будет готово принять такое решение.

Во время встречи с активистами всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", которые собрались в Центральном штабе МГЕР на слет по случаю 14-летия организации, Медведеву рассказали, что активисты планируют бороться с пластиком. "Я глубоко уверена, что от пластика нужно отказываться. Дмитрий Анатольевич, хотелось бы видеть ваше политическое решение по этому поводу", - сказала одна из активисток.

"Не могу с вами не согласиться, что экология - это не только государственное решение, а также отношение конкретного человека", - сказал Медведев. При этом он отметил, что в последние годы произошел "взрыв использования пластика", огромное его количество накопилось и на суше, и в море. "Это мина для развития на столетие вперед", - подчеркнул Медведев.

Он указал, что постепенно нужно двигаться к тому, чтобы менять систему упаковки продукции. "Скажу честно, что это невозможно сделать по росчерку пера. Например, с завтрашнего дня пластиковую тару запрещаем. И что дальше?" - спросил премьер. Он отметил, что двигаться в этом направлении действительно необходимо.

"Это могут быть и различного рода виды бумаги, упаковка, которая подлежит полной утилизации. Или надо создавать производства, которые будут потреблять этот пластик в полном объеме. Но это сделать не очень просто. Но делать шаги в этом направлении надо", - указал Медведев.

"Надеюсь, мы когда-нибудь доживем до ситуации, когда правительство отменит пластиковую тару", - заключил он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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