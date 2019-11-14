СМИ: в Японии умер специалист по России профессор Хироси Кимура

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Почетный профессор Университета Хоккайдо, профессор Международного центра по изучению японской культуры и известный в Японии русист Хироси Кимура умер в возрасте 83 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Кимура умер в больнице префектуры Хиого в результате мозгового кровоизлияния.

Хироси Кимура был известным в Японии русистом, специалистом по японско-российским отношениям, написал множество книг по российской тематике, включая внутриполитическую. В 2000 году, работая обозревателем телекомпании Fuji Television, взял интервью у президента РФ Владимира Путина.