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СМИ: в Японии умер специалист по России профессор Хироси Кимура

Ему было 83 года

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Почетный профессор Университета Хоккайдо, профессор Международного центра по изучению японской культуры и известный в Японии русист Хироси Кимура умер в возрасте 83 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Кимура умер в больнице префектуры Хиого в результате мозгового кровоизлияния.

Хироси Кимура был известным в Японии русистом, специалистом по японско-российским отношениям, написал множество книг по российской тематике, включая внутриполитическую. В 2000 году, работая обозревателем телекомпании Fuji Television, взял интервью у президента РФ Владимира Путина.

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ЯпонияРоссия
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