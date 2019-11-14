Основатель Wikipedia планирует превратить собственную соцсеть в конкурента Facebook

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Основатель интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс планирует превратить собственную социальную сеть WT:Social в конкурента Facebook и Twitter. Как сообщила в четверг газета Financial Times, проект не будет содержать рекламы и финансируется по принципу Wikipedia за счет сбора добровольных пожертвований.

В настоящий момент в числе зарегистрированных пользователей WT:Social значится около 50 тыс. человек, однако доступ к содержанию сайта пока ограничен для 20 тыс. из них. Чтобы подняться выше в списке ожидающих, WT:Social предлагает пользователям разослать ссылки на страницу проекта друзьям и коллегам или стать одним из спонсоров новой соцсети. Как говорит Уэйлс, в настоящий момент таковых набралось порядка 200.

"Безусловно, наша цель - не 50 тыс. и не 500 тыс. пользователей, а 50 и 500 млн", - сказал он Financial Times. По словам Уэйлса, он не рассчитывает получать существенную прибыль от нового проекта, однако уверен, что тот выйдет на самоокупаемость.

Принцип работы

Пользователям предлагается создавать новые статьи или подразделы, посвященные различным темам. Издание отмечает, что в WT:Social, которая стала доступна для первых пользователей еще в октябре, за прошедшее время появились подразделы, касающиеся широкого круга тем: от политики и новых технологий до тяжелой музыки и пчеловодства. По словам Уэйлса, ставка в WT:Social будет сделана на высококачественный контент, а не на сенсационные заголовки, призванные собирать просмотры и лайки. В настоящий момент в WT:Social нет кнопки, позволяющей рекомендовать ту или иную публикацию друзьям, однако Уэйлс сообщил, что в будущем такая функция появится.

"Бизнес-модель компаний, владеющих соцсетями, основана исключительно на рекламе, что создает проблемы. В выигрыше оказывается контент низкого качества, - считает Уэйлс. - Люди уже устали от вездесущего [информационного] мусора. Новостные СМИ делают все, на что способны в этом сложной ситуации, однако существует проблема с дистрибуцией".

В 2017 году на деньги, собранные в ходе краудфандинговой кампании, Уэйлс запустил новостной сайт Wikitribune, который был призван поощрять качественную гражданскую журналистику и бороться с проблемой ложных новостей. При этом в 2018 году стало известно, что Wikitribune была вынуждена уволить нанятую команду профессиональных репортеров и редакторов, которые должны были проверять статьи пользователей сайта. После этого Уэйлс признал, что выбранная модель оказалась неудачной и не позволила создать сплоченное и "процветающее сообщество авторов" качественного контента. Теперь Wikitribune должна стать частью WT:Social.